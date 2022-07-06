Учебные заведения в Николаевской области, которые находятся в радиусе 40 километров от линии столкновения, начнут образовательный процесс в очном формате, остальные — дистанционно. В настоящее время обустраиваются укрытия, куда дети смогут спуститься во время воздушной тревоги.

Об этом во время брифинга рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Сейчас обустраиваются укрытия в подвалах, чтобы дети могли туда спуститься в случае воздушной опасности. Это касается учебных заведений, которые находятся более 40 километров от линии столкновения. Те, что ближе 40 километров — будут работать дистанционно. Сроки (начала учебного года, – прим.) не планируем переносить, готовимся к 1 сентября, – сказал Виталий Ким во время брифинга.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября дети в Украине должны пойти учиться в школы офлайн. Это касается тех учеников, которые не проживают в зоне боевых действий. Безопасность школьников является первостепенным.