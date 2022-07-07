Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа противника до 10 человек вчера утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Но потеряв 5 оккупантов убитыми и 1 раненым, отошла назад.

А во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.

Подтвержденные потери противника составляют:

38 оккупантов,

1 танк Т-62,

2 минометных комплекса 120-го калибра «Сани»,

2 единицы бронированной,

4 автомобильной техники.

3 склада боеприпасов в Николаевской области и 1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях, в частности, на юге страны, с целью освободить оккупированные Россией территории Херсонской и Запорожской областей.