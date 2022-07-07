Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа противника до 10 человек вчера утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Но потеряв 5 оккупантов убитыми и 1 раненым, отошла назад.
А во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.
Подтвержденные потери противника составляют:
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях, в частности, на юге страны, с целью освободить оккупированные Россией территории Херсонской и Запорожской областей.
Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа противника до 10 человек вчера утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Но потеряв 5 оккупантов убитыми и 1 раненым, отошла назад.
А во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.
Подтвержденные потери противника составляют:
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях, в частности, на юге страны, с целью освободить оккупированные Россией территории Херсонской и Запорожской областей.