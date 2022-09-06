Вчера, 5 сентября, с целью улучшения тактического положения, россияне проводили штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под Николаевской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Населённые пункты находятся на линии разграничения в частично оккупированном Снигиревском районе.

Карта: DeepState

В штурм враг пошел силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.

В целом, его основное внимание было сосредоточено на удержании занятых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдиного, Белогорки.

За день россияне совершили 24 авиационных и 3 ракетных удара.

Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.