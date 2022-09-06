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Вчера, 5 сентября, с целью улучшения тактического положения, россияне проводили штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под Николаевской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Населённые пункты находятся на линии разграничения в частично оккупированном Снигиревском районе.
В штурм враг пошел силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.
В целом, его основное внимание было сосредоточено на удержании занятых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдиного, Белогорки.
За день россияне совершили 24 авиационных и 3 ракетных удара.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
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Вчера, 5 сентября, с целью улучшения тактического положения, россияне проводили штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под Николаевской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Населённые пункты находятся на линии разграничения в частично оккупированном Снигиревском районе.
В штурм враг пошел силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.
В целом, его основное внимание было сосредоточено на удержании занятых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдиного, Белогорки.
За день россияне совершили 24 авиационных и 3 ракетных удара.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга