В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Предлагается освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров.

Об этом говорится в проекте закона №7726.

Согласно проекту, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат педагогические работники дошкольных учебных заведений, тренеры (тренеры-преподаватели) учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.

Увольнение будет действовать, если мужчины работают в этих заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты распространяют фейк о том, что в Харькове якобы началась мобилизация женщин.