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В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Предлагается освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров.
Об этом говорится в проекте закона №7726.
Согласно проекту, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат педагогические работники дошкольных учебных заведений, тренеры (тренеры-преподаватели) учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.
Увольнение будет действовать, если мужчины работают в этих заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
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В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Предлагается освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров.
Об этом говорится в проекте закона №7726.
Согласно проекту, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат педагогические работники дошкольных учебных заведений, тренеры (тренеры-преподаватели) учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.
Увольнение будет действовать, если мужчины работают в этих заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты распространяют фейк о том, что в Харькове якобы началась мобилизация женщин.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга