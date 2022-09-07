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Российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и прочего продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Путина, выступая на Восточном экономическом форуме.
— Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветую на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Мы ведь с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на практике?, — заявил президент РФ.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно « зерновому соглашению », заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранением операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
В течение воскресенья из транспортных пунктов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 13 судов - наибольший результат от точки отсчета, когда начало действовать «зерновое соглашение».
1 сентября из портов Украины вышли еще пять судов с агропродукцией.
Из портов «Одесса» и «Черноморск» 17 августа утром вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Они перевозят семена подсолнечника и подсолнечного масла.
5 августа из портов Одессы сегодня утром отправился первый караван судов с украинским зерном.
12 августа вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов.
9 августа из порта Черноморска зерновым коридором отправились два судна с 70 тысячами тонн продовольствия.
Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести судам проход через морской гуманитарный коридор в Черном море.
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Российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и прочего продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Путина, выступая на Восточном экономическом форуме.
— Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветую на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Мы ведь с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на практике?, — заявил президент РФ.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно « зерновому соглашению », заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранением операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
В течение воскресенья из транспортных пунктов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 13 судов - наибольший результат от точки отсчета, когда начало действовать «зерновое соглашение».
1 сентября из портов Украины вышли еще пять судов с агропродукцией.
Из портов «Одесса» и «Черноморск» 17 августа утром вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Они перевозят семена подсолнечника и подсолнечного масла.
5 августа из портов Одессы сегодня утром отправился первый караван судов с украинским зерном.
12 августа вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов.
9 августа из порта Черноморска зерновым коридором отправились два судна с 70 тысячами тонн продовольствия.
Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести судам проход через морской гуманитарный коридор в Черном море.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга