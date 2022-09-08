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Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как уничтожили взводный опорный пункт россиян в Херсонской области.
Видео они опубликовали на своей странице в Facebook и YouTube канале.
«Нет никакой паники... Все идет по плану! Патер нет!». Между тем, морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского настойчиво и уверенно продолжают выжигать нечисть «русского мира» с украинской земли. Недавно наши минометчики денацифицировали взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине. Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты «замедлили темп наступления» и оставили свои позиции. Освобождаем родную землю от рашистской орды!», — прокомментировали в бригаде.
Напомним, недавно во время очередного ракетного удара по Николаевщине российские войска денацифицировали жилой дом в одном из сел. Жителей дома спасли морпехи из 36-й ОБрМП.
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Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как уничтожили взводный опорный пункт россиян в Херсонской области.
Видео они опубликовали на своей странице в Facebook и YouTube канале.
«Нет никакой паники... Все идет по плану! Патер нет!». Между тем, морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского настойчиво и уверенно продолжают выжигать нечисть «русского мира» с украинской земли. Недавно наши минометчики денацифицировали взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине. Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты «замедлили темп наступления» и оставили свои позиции. Освобождаем родную землю от рашистской орды!», — прокомментировали в бригаде.
Напомним, недавно во время очередного ракетного удара по Николаевщине российские войска денацифицировали жилой дом в одном из сел. Жителей дома спасли морпехи из 36-й ОБрМП.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга