Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как уничтожили взводный опорный пункт россиян в Херсонской области.

Видео они опубликовали на своей странице в Facebook и YouTube канале.

«Нет никакой паники... Все идет по плану! Патер нет!». Между тем, морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского настойчиво и уверенно продолжают выжигать нечисть «русского мира» с украинской земли. Недавно наши минометчики денацифицировали взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине. Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты «замедлили темп наступления» и оставили свои позиции. Освобождаем родную землю от рашистской орды!», — прокомментировали в бригаде.

Напомним, недавно во время очередного ракетного удара по Николаевщине российские войска денацифицировали жилой дом в одном из сел. Жителей дома спасли морпехи из 36-й ОБрМП.