Епархия Украинской православной церкви в пределах городов Вознесенска, Первомайска, Южноукраинска Николаевщины напомнила, что все пришедшие на украинскую землю с оружием россияне будут уничтожены.

Такое заявление прозвучало от митрополита Вознесенского и Первомайского Алексея (Шпакова).

Священнослужитель УПЦ подчеркнул, что после российского вторжения на богослужениях перестали вспоминать патриарха РПЦ Кирилла, поскольку он выступил в поддержку агрессивной войны.

— Результатом молчания патриарха стало то, что фактически все приходы нашей епархии обратились ко мне с просьбой прекратить поминовение его имени во время богослужений. Хочу подчеркнуть, что это было желание простых верующих людей и священников, так сказать «движение снизу», инициированное людьми исключительно из церковной среды, — заявил он.

Митрополит также процитировал Евангелие в разрезе наказания агрессоров.

— Сказано, что каждый, кто берет меч в руки, от него и погибнет. Это слова Священного Писания, неизменные до конца света. Господь всегда стыдится тех, кто идет против Его воли и Святой Церкви. Времена меняются, а люди – нет. Как было две-три тысячи лет назад, так есть и сегодня, – сказал Алексей (Шпаков).

Как известно, еще в апреле Вознесенская епархия УПЦ МП осудила агрессию РФ против Украины и призвала молиться за воинов ВСУ