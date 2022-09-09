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С сегодняшнего дня, 9 сентября, в Южноукраинске начнут включать уличное освещение.
Об этом сообщает Тероборона Южноукраинска.
Отмечается, что фонари будут гореть до 23:00, то есть до начала комендантского часа. Разрешение на это дали военные.
Ранее сообщалось, что в Южноукраинске запустили автобусный маршрут на городской пляж.
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С сегодняшнего дня, 9 сентября, в Южноукраинске начнут включать уличное освещение.
Об этом сообщает Тероборона Южноукраинска.
Отмечается, что фонари будут гореть до 23:00, то есть до начала комендантского часа. Разрешение на это дали военные.
Ранее сообщалось, что в Южноукраинске запустили автобусный маршрут на городской пляж.