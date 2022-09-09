С сегодняшнего дня, 9 сентября, в Южноукраинске начнут включать уличное освещение.

Об этом сообщает Тероборона Южноукраинска.

Отмечается, что фонари будут гореть до 23:00, то есть до начала комендантского часа. Разрешение на это дали военные.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске запустили автобусный маршрут на городской пляж.