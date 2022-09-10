На южном фронте подразделения ВСУ на некоторых участках продвинулись от двух до нескольких десятков километров.

Об этом сообщила «Суспільному» руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВСУ продолжают позиционные бои для улучшения положения вдоль линии фронта.

— В связи с этим наши действия настолько энергичны, что на некоторых участках наши подразделения продвинулись от двух до нескольких десятков километров. То есть, мы заставляем их искать укрытие на втором эшелоне их обороны, — сказала Наталья Гуменюк.

Линия фронта, говорит руководитель пресс-центра сил обороны юга, достаточно подвижна, потому что бои продолжаются и действия подразделений еще разворачиваются.

— Соответственно, враг тоже не желает сдаваться, поскольку понимает, что потеря этого региона для него будет очень критической. А то, что они страдают сейчас, это видно из наших цифровых сводок. Они несут существенные потери. Это говорит об этом, что ослабевает у них моральный дух, но тыл и оружие у них пока есть, и они сопротивляются, — сказала Наталья Гуменюк.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Москва делает унизительные заявления о контрнаступлении ВСУ на юге, чтобы сохранить видимость своих военных успехов.

Напомним, днем 29 августа стало известно, что в Херсонской области ВСУ прорвали первую линию обороны позиций войск «ДНР».

После этого руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Главный редактор херсонского издания «Мост» Сергей Никитенко прокомментировал работу украинских военных. Он сказал, что ВСУ в Херсонской области ударили «по всему, что движется».

Херсонский облсовет заявил, что украинские войска, перешедшие в контрнаступление на юге страны, преуспели в трех районах временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, Вооруженные силы Украины помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дариевки, а также нанесли новые удары Каховскому мосту Херсонской области.

Также «НикВести» публиковали телефонные переговоры военнослужащих российских оккупационных войск свидетельствуют о панических настроениях в их рядах, что вызвано большими потерями в живой силе, успешным продвижением Вооруженных сил Украины, сотнями отказников, проблемами с нехваткой топлива и боеприпасов из-за разрушения мостов и переправ.