С начала войны Николаевский зоопарк приютил более 450 животных, хозяева которых не смогли эвакуировать вместе с собой. Среди «беженцев» зоопарка: кролики, попугаи, удавы, ящерицы и даже пони.

Об этом во время онлайн-марафона ко Дню города «Николаев. Есть жизнь» рассказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, пишут «НикВести».

Отметим, что в студию марафона он принес с собой удава девочку Касандру, которую попросили приютить хозяева.

— Это одно из животных, которое мы защитили и спрятали у себя. Хозяева этого животного покинули город. Им некуда было девать этого удава. Они принесли его в зоопарк и сказали: «Возьмите, пожалуйста». Таких животных мы приютили у себя более 450 голов. Нам приносили кого угодно: кролики, удавы, большие и малые попугаи, морские свинки, шиншиллы, штук 30, ящерицы, агамы и даже пони, — рассказал он.

Владимир Топчий отметил, что несколько пони вывезли в зоопарк из поселка Посад-Покровского, которое в результате тяжелых боев осталось почти разрушенным.

Напомним, двое пони сумели эвакуировать бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.