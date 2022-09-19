Скалолаз, известный как французский «человек-паук», отметил свое 60-летие, поднявшись на 48-этажный небоскреб без защитного снаряжения.

Ален Робер поднялся на Tour TotalEnergies в деловом районе Дефанс в Париже, пишет BBC.

— Я хочу сообщить людям, что 60 лет — это ничто. Вы все еще можете заниматься спортом, быть активными, делать невероятные вещи, сказал он журналистам.

Мужчине понадобился только час, чтобы покорить небоскреб. После того, как скалолаз достиг вершины, его арестовали.

– Несколько лет назад я пообещал себе, что когда мне исполнится 60, я снова поднимусь на эту башню, потому что 60 символизирует пенсионный возраст во Франции, и я считал, что это приятно, – сказал Ален Робер.

Он добавил, что целью восхождения также было повышение осведомленности людей о глобальном потеплении.

Напомним, французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке , на это ему понадобилось 122 дня.