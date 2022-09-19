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Сегодня, 19 сентября, областные власти, поздравляя николаевских спасателей с профессиональным праздником, передали им ключи от 10 новых аварийно-спасательных и пожарных автомобилей.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Будем помогать и дальше. Всегда первые, всегда самые лучшие. Рад, что у нас такая команда в Николаеве. Спасибо каждому и каждой за работу! – отметил он.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич также поздравил спасателей с профессиональным праздником.
— Они – настоящие герои, которые всегда первыми приходят на помощь. За время полномасштабного вторжения их подразделения только в Николаевской области ликвидировали более 500 пожаров, вызванных обстрелами, уничтожили более 4 тысяч вражеских снарядов, спасли более 160 человек. Четверо спасателей за это время получили ранения, двое погибли. Благодарю каждого за добросовестную службу жителей Николаева и нашей области, — отметил Александр Сенкевич.
Напомним, спасатель рассказал, как работает под обстрелами в Николаевской области.
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Сегодня, 19 сентября, областные власти, поздравляя николаевских спасателей с профессиональным праздником, передали им ключи от 10 новых аварийно-спасательных и пожарных автомобилей.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Будем помогать и дальше. Всегда первые, всегда самые лучшие. Рад, что у нас такая команда в Николаеве. Спасибо каждому и каждой за работу! – отметил он.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич также поздравил спасателей с профессиональным праздником.
— Они – настоящие герои, которые всегда первыми приходят на помощь. За время полномасштабного вторжения их подразделения только в Николаевской области ликвидировали более 500 пожаров, вызванных обстрелами, уничтожили более 4 тысяч вражеских снарядов, спасли более 160 человек. Четверо спасателей за это время получили ранения, двое погибли. Благодарю каждого за добросовестную службу жителей Николаева и нашей области, — отметил Александр Сенкевич.
Напомним, спасатель рассказал, как работает под обстрелами в Николаевской области.