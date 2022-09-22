Вечером 22 сентября в Николаеве монтируют укрытие на остановке в Корабельном районе, которую в конце июля обстреляли российские войска.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.

В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

19 августа в Харькове установили первую автобусную остановку с бетонным укрытием. В ней может разместиться до 30 человек. В помещении есть телевизор, интернет и прямая связь с диспетчером.