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Вечером 22 сентября в Николаеве монтируют укрытие на остановке в Корабельном районе, которую в конце июля обстреляли российские войска.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
19 августа в Харькове установили первую автобусную остановку с бетонным укрытием. В ней может разместиться до 30 человек. В помещении есть телевизор, интернет и прямая связь с диспетчером.
Вечером 22 сентября в Николаеве монтируют укрытие на остановке в Корабельном районе, которую в конце июля обстреляли российские войска.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
19 августа в Харькове установили первую автобусную остановку с бетонным укрытием. В ней может разместиться до 30 человек. В помещении есть телевизор, интернет и прямая связь с диспетчером.