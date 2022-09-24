В рамках мобилизации, о начале которой несколько дней назад объявил российский президент Владимир Путин, повестки начали раздавать и на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает Крым SOS , добавляя, что крымские татары, не желающие воевать против своей страны и убивать украинцев, вынуждены бежать с полуострова.

В то же время издание отмечает, что в Крыму 80% повесток предназначены именно для представителей киримлы.

«Людей забирают прямо из домов в военкоматы. Все мужчины ходят черные. Никто не хочет участвовать в войне против своей страны, ехать и убивать украинцев», - говорится в сообщении.

Из Крыма семьи крымских татар вынуждены уезжать в Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь.

В Крым SOS в то же время отмечают, что ситуация на полуострове может превратиться в геноцид.

«Около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13–15% населения полуострова», – сообщают правозащитники.

Следует понимать, что призыв в армию жителей оккупированных территорий запрещен статьей 51 Женевской конвенции. Это – военное преступление.

Напомним, на фоне объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ за два дня в городах страны-агрессора подожгли шесть военкоматов и два здания администраций.