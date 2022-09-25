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Администрация Telegram по требованию Apple заблокировала на iPhone и iPad ряд связанных с Беларусью русскоязычных каналов на 80 тысяч подписчиков суммарно, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Администраторы еще нескольких подобных каналов на 50 000 подписчиков на сумму получили предупреждение от команды мессенджера о нарушении правил Apple.
Один из каналов после повторного нарушения удалили из-за призывов «резать» и «расстреливать» «безоружных и беззащитных» людей. По словам Дурова, после укрытия поста и отправки сообщения администраторам канала, те опубликовали пост с призывами к убийству еще раз.
Администраторы каналов должны максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись, пишет Дуров. Иначе, по его словам, их каналы будут неизбежно заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.
Администрация Telegram по требованию Apple заблокировала на iPhone и iPad ряд связанных с Беларусью русскоязычных каналов на 80 тысяч подписчиков суммарно, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Администраторы еще нескольких подобных каналов на 50 000 подписчиков на сумму получили предупреждение от команды мессенджера о нарушении правил Apple.
Один из каналов после повторного нарушения удалили из-за призывов «резать» и «расстреливать» «безоружных и беззащитных» людей. По словам Дурова, после укрытия поста и отправки сообщения администраторам канала, те опубликовали пост с призывами к убийству еще раз.
Администраторы каналов должны максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись, пишет Дуров. Иначе, по его словам, их каналы будут неизбежно заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.