Администрация Telegram по требованию Apple заблокировала на iPhone и iPad ряд связанных с Беларусью русскоязычных каналов на 80 тысяч подписчиков суммарно, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Администраторы еще нескольких подобных каналов на 50 000 подписчиков на сумму получили предупреждение от команды мессенджера о нарушении правил Apple.

Один из каналов после повторного нарушения удалили из-за призывов «резать» и «расстреливать» «безоружных и беззащитных» людей. По словам Дурова, после укрытия поста и отправки сообщения администраторам канала, те опубликовали пост с призывами к убийству еще раз.

Администраторы каналов должны максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись, пишет Дуров. Иначе, по его словам, их каналы будут неизбежно заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.