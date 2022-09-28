На национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей такими парами.

Об этом пишет «Украинская правда».

Более 3,9 миллиона избирателей проголосовали за ратификацию «семейного» кодекса (66,9%), в то время как 1,95 миллиона выступили против ратификации (33%).

«Справедливость восторжествовала», - написал в Твиттере президент Кубы Мигель Диас-Канель.

100-страничный «семейный кодекс» легализует однополые браки и гражданские союзы, позволяет однополым парам усыновлять детей, а также способствует равному распределению домашних прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.

По предварительным данным избирательной комиссии, в воскресном референдуме приняли участие 74% из 8,4 миллиона кубинцев, обладающих правом голоса.

Напомним, в 2019 году Тайвань стал первой страной Азии, узаконившей однополые браки.