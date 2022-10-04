Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.

Об этом сообщает британская разведка в своем сведении в Twitter.

В разведке напомнили, что 30 сентября Владимир Путин подписал указ об обычном осеннем призывном цикле, целью которого является подготовка 120 тысяч призывников. По закону эти призывники не могут быть отправлены за пределы России.

Разведка отмечает, что это отдельная категория от мобилизованных в рамках приказа о частичной мобилизации.

В ведомстве добавили, что призывной цикл в РФ начнется 1 ноября — месяц позже обычного.

— Позднее начало цикла свидетельствует о росте давления на способность России подготовить и оснастить множество новых призывников, — говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что проблемы РФ с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и призывного персонала значительны. Недостатки российской административной и логистической систем будут и дальше подрывать эти усилия.

Напомним, что силы обороны Украины продолжают вести успешное контрнаступление на Харьковщине, вблизи Лимана и Херсонщины, несмотря на то, что им противостоят войска, которые Россия считает своей элитой.