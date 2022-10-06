У Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планують придбати 400 нових контейнерів для сміття, витративши більше 3 мільйонів гривень.

Про це свідчить тендерна документація, яка опублікована в електронній системі ProZorro.

Закупівлю з очікуваною вартістю 3 мільйони 380 тисяч гривень оголосили 19 вересня. За цю суму департамент планує закупити 400 контейнерів на колесах, що призначені для збору твердих побутових відходів.

В технічному завданні вказано, що контейнері мають бути сірого кольору об’ємом 1100 літрів. Маса навантаження, яку має витримувати контейнер — не менше 440 кг. Також контейнери повинні забезпечувати можливість завантажування у сміттєвози, як з заднім так і з боковим завантаженням.

Строк поставки товарів — 30 листопада 2022.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що 2022 рік стане роком «генерального прибирання» у місті. Тоді планували закупити велику кількість сміттєвих контейнерів та додаткові автомобілі для збирання сміття.

Раніше адміністрація Заводського району Миколаєва провела торги на закупівлю послуги з прибирання та утилізації зношених автомобільних гумових шин.