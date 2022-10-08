Украинские войска сообщают о перебоях в работе устройств связи Starlink на линии фронта, что усложняет работу украинских военных по освобождению территорий.

Об этом пишут Financial Times со ссылкой на источники среди украинских чиновников и военных, а также западных чиновников и Илон Маск в Twitter, передает Украинская правда.

Издание отмечает, что тысячи терминалов Starlink, изготовленных компанией Илона Маска SpaceX, были закуплены правительством США и профинансированы краудфандингом, чтобы помочь украинским войскам управлять беспилотниками, получать важные разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет других защищенных сетей, а также обеспечивать интернет для украинцев.

По словам высокопоставленного представителя украинского правительства, некоторые из таких перебоев привели к «катастрофической» потере связи в последние недели. Многие были зафиксированы во время прорыва военными линии фронта на оккупированную Россией территорию, а некоторые – во время боев.

Эти случаи были наиболее острыми на юге в Херсонской и Запорожской областях, но имели место вдоль линии фронта на востоке, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Другой киевский чиновник отметил, что перебои связи были широко распространены и привели к паническим звонкам военных на горячие линии.

Оба украинских чиновника заявили, что проблемы возникли, когда военные освободили территорию от российских войск и перешли линию фронта.

Роман Синицын, координатор благотворительного фонда Сергея Притулы, передающий системы Starlink украинским вооруженным силам, считает, что проблема могла возникнуть из-за того, что SpaceX пытается предотвратить нецелевое использование Starlink российскими силами.

По его словам, отключения происходят в районах, увольнение которых «еще не стало достоянием общественности».

Трое военнослужащих, работающих на передовой, подтвердили, что их системы Starlink перестали работать во время боев.

Однако два других украинских военных источника сообщили ранее на этой неделе, что их системы Starlink функционируют на недавно освобожденной территории к востоку от Изюма и на юге Херсонской области.

Два западных чиновника заявили, что им известно об отключении, но отказались от дальнейших комментариев, в том числе о месте их проведения.

Позже на статью в FT отреагировал Илон Маск: « В статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя оплачена была только небольшая часть. Эта операция стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов к концу года. Что касается происходящего на поле боя, то это засекреченная информация».