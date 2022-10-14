По состоянию на 12 октября у России осталось 609 высокоточных ракет из 1 тысячи 844, которые были в начале полномасштабного вторжения.

Такую оценку в Twitter обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.

По данным Минобороны, в России осталось 124 ракеты «Искандер» (с 900), 272 «Калибра» (с 500), а также 213 ракет Х-101 и Х-555 (с 444).

— Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам. Два вывода: военное поражение России неизбежно; Россия – террористическое государство, – прокомментировал Алексей Резников.

Напомним, что 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.