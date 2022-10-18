Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой.

Об этом сообщается на сайте правительства.

— Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Премьер-министр Украины поставил четкие задачи по устойчивому прохождению осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах. С этой целью лесхозы производят заготовку топливных дров для населения. Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров, мы создали государственный интернет-магазин «ДроваЕ», - рассказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Чтобы купить дрова нужно:

Зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизироваться через электронную цифровую подпись или пользующийся банк.

Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.

Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без.

Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

Обращаем внимание, что на одно физическое лицо установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон. Поэтому во избежание злоупотреблений и оптовых закупок в магазине действует система авторизации пользователей.

— Заготовка дров для украинцев продолжается. Уже реализовано 2 млн. 439 тыс. кубометров древесины. На складах находится около 187 тыс. кубических метров. В общей сложности до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров, - отметил Руслан Стрелец.

Министр напомнил, что для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они отправятся на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Также Руслан Стрелец отметил, что под топор украинские леса никто не пускает. Дополнительная заготовка дров топливных в 2022 году производится за счет неиспользованного лимита заготовки древесины за прошлые годы.