Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой 2022-2023 средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а сильные морозы не будут длительными.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщили, что учитывая данные анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, можно сделать такие выводы относительно предстоящей зимы 2022-2023.

средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

вероятность длительных периодов холодной погоды с минимальной температурой -25...30 градусов в Украине очень низкая;

в основном возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью будет составлять -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;

Перенесение начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.