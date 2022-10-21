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Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой 2022-2023 средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а сильные морозы не будут длительными.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра в Facebook.
Синоптики сообщили, что учитывая данные анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, можно сделать такие выводы относительно предстоящей зимы 2022-2023.
средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
вероятность длительных периодов холодной погоды с минимальной температурой -25...30 градусов в Украине очень низкая;
в основном возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью будет составлять -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;
Перенесение начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.
Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой 2022-2023 средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а сильные морозы не будут длительными.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра в Facebook.
Синоптики сообщили, что учитывая данные анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, можно сделать такие выводы относительно предстоящей зимы 2022-2023.
средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
вероятность длительных периодов холодной погоды с минимальной температурой -25...30 градусов в Украине очень низкая;
в основном возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью будет составлять -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;
Перенесение начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.