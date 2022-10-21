Журналист Дмитрий Бахненко вместе с женой и дочерью пережил захват Херсона российскими захватчиками и оккупацию. Все это время он вел тайную съемку, смонтированную в документальный фильм BBC.

– Я работал местным репортером. Но никогда не думал, что буду снимать вторжение в мой родной город – единственный захваченный областной центр Украины, — отмечает Дмитрий Бахненко.

Он добавляет, что новой реальностью в его жизни и жизни жены Лидии стала цель защитить дочь Ксюшу и остаться здоровыми.

Жена и дочь Дмитрия

— В первые несколько дней наш город казался замершим – я снимал пустоту: школы стояли закрытые, правительственные здания покинуты, а заводы и офисы пусты. Большинство людей притаились. Российские войска, взяв Херсон, теперь пытались наступать на соседний Николаев и вели ожесточенный обстрел. Мы вытащили матрасы в коридор – подальше от окон – и придумывали игры, чтобы отвлечь Ксюшу. Я стал экспертом по изготовлению теневых кукол, а пауки стали моей специальностью. Когда Ксюша засыпала, мы с Лидией насвистывали пение, пытаясь заглушить шум, — вспоминает журналист.

Ирония заключается в том, что десятилетиями Украина помогала кормить мир, но в те первые несколько дней семье было трудно получить самое необходимое, добавляет он.

Он отмечает, что после захвата города херсонцы не смирились со своей судьбой. Протесты против оккупации начались рано и свирепствовали в течение нескольких недель. Российские войска выглядели шокированными – в их сознании они пришли «освободителями».

— Я начал ездить на велосипеде в православную церковь, где собиралось местное общество и откуда я мог помогать другим в практических задачах. Я познакомился с ее харизматичным священником отцом Сергеем Чудиновичем. Он обладал особой энергией, метаясь от одного проекта к другому. Он руководил домом культуры, кафе и передвижной парикмахерской, и, пожалуй, самое главное, рискуя жизнью, пересекал военную линию, чтобы собрать лекарства, которых больше нет в Херсоне, — рассказывает Дмитрий Бахненко.

Через две недели после того, как российские войска впервые вошли в Херсон отец Сергей решил провести публичные похороны за погибшим в боях украинским воином и транслировать это в прямом эфире для тех, кто не смог присутствовать. А потом россияне забрали священника «на подвал», пытали и угрожали изнасилованием.

Тем временем протесты против оккупации продолжались, и 21 марта настроения изменились. Российские военные начали распиливать слезоточивый газ и бросать светошумные гранаты. Многие получили ранения. После этого последовал более широкий разгон. Исчезало все больше людей – активистов, тех, кто был связан с украинскими властями, журналистов.

Часть людей забирали во время протестов, часть из дома. Кого отпустили, кто так и не вернулся.

– Боялся, что буду следующим. Через какое время они обнаружили мои сообщения в телефоне одного из задержанных? Или меня остановят и обыщут, а мои видео обнаружат? – вспоминает мужчина.

Он отмечает, что тогда людей из Херсона еще вывозили в сторону Николаева. Его беременная сестра Марина с мужем Виталием начали мониторить цены, они стартовали от 1500 долларов.

Между тем, российские войска усилили меры, направленные на то, чтобы избавить Херсон от его украинской идентичности. Были сняты украинские флаги и символика, разрушены памятники нашим героям.

6 мая город посетил высокопоставленный российский политик Андрей Турчак и заявил: Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Поворота назад не будет».

— Все это было подготовкой к празднованию победы Красной армии над нацистской Германией 9 мая. Я снимал обычных людей в Херсоне, открыто демонстрирующих свою поддержку россиянам, одевая георгиевские ленты – символ российского военного триумфа. В нашей семье также росло давление. В мой кум Виталия приехала ФСБ России. Он рассказал мне, что один из мужчин дал ему ручную гранату, вытащил шпильку и ушел. Вернувшись, он смеясь сказал, что это просто шутка, — рассказывает Дмитрий Бахненко.

Марина и Виталий собрали вещи и приготовились ехать на следующий день, и семья Дмитрия поняла, что теперь имеет смысл ехать с ними.

— Мы неистово упаковывались. Информацию о Ксюше, в том числе о том, кто будет ее опекуном, если мы не выживем, мы написали на листе бумаги, который спрятали в ее библиотечной карточке. Мы повесили ее на шею. Мы мчались в колонне с моей сестрой, нервно перемещаясь один беспокойный контрольно-пропускной пункт за другим - неудобно близко к линии фронта. И вот после 34 блокпостов мы заметили украинский флаг. Такие же цвета как поля желтого рапса и голубое небо, через которое мы сейчас ехали. Цвета свободы, - резюмирует Дмитрий.

Спустя пять месяцев семья живет в Киеве. Сестра Дмитрия Марина родила мальчика.

Напомним, боец Дмитрий «Орест» Казацкий, возглавляющий пресс-службу полка Нацгвардии «Азов», снял документальную короткометражку о последнем дне обороны «Азовстали» перед тем, как защитники Мариуполя опустили оружие.