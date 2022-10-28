30 октября 2022 в 04:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 509 от 13.05.1996 г. «О порядке исчисления времени на территории Украины». Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа на 1 час назад.

Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению. А в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток.

Введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время, согласно которой в странах – членах ЕС введен на их территориях порядок исчисления времени: переход на летнее время с конца марта и на зимнее в конце октября.