К специалистам психологического профиля, работающим в системе здравоохранения, с начала войны обратилось 650 тысяч украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 октября.

— С начала войны к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратилось 650 тысяч человек, они получили помощь. За пределами системы здравоохранения также большое количество психологов на разных уровнях, как государственных, так и негосударственных. Это образование, социальная политика, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС, - сказал он.

По его словам, государство должно сделать более доступным оказание медицинской и психологической помощи.

Ранее сообщалось, чтобы оказать психологическую помощь для украинцев доступной и удобной, Глобальный договор ООН в Украине запустил проект Mental Help. Его цель — предоставить бесплатные психологические услуги людям, пострадавшим от войны России против Украины. Проект реализуется при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group, корпорации Schneider Electric, агентства Fondation de France и Глобального договора ООН во Франции.