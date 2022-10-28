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«Укрзалізниця» возобновила довоенные маршруты, а также запускает новые поезда международного сообщения. Поезда из разных городов Украины будут ходить в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Также появятся новые рейсы Интерсити+.
Обновленный график «Укрзалізниця» презентовала 28 октября, все известные рейсы пока доступны на сайте железной дороги.
Всего запланировано 58 рейсов по Украине и за границу.
Новые рейсы:
Запускается новое экспериментальное соединение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой. Еще три новых сообщения готовятся к запуску в ближайшее время. Поезд № 769/770 будет ходить от Жмеринки до Хутора-Михайловского.
Довоенные рейсы:
График движения Интерсити+ с изменениями
Кроме того, вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах с наибольшим пассажиропотоком.
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество путей – 149,3 км.
«Укрзалізниця» возобновила довоенные маршруты, а также запускает новые поезда международного сообщения. Поезда из разных городов Украины будут ходить в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Также появятся новые рейсы Интерсити+.
Обновленный график «Укрзалізниця» презентовала 28 октября, все известные рейсы пока доступны на сайте железной дороги.
Всего запланировано 58 рейсов по Украине и за границу.
Новые рейсы:
Запускается новое экспериментальное соединение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой. Еще три новых сообщения готовятся к запуску в ближайшее время. Поезд № 769/770 будет ходить от Жмеринки до Хутора-Михайловского.
Довоенные рейсы:
График движения Интерсити+ с изменениями
Кроме того, вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах с наибольшим пассажиропотоком.
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество путей – 149,3 км.