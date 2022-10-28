«Укрзалізниця» возобновила довоенные маршруты, а также запускает новые поезда международного сообщения. Поезда из разных городов Украины будут ходить в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Также появятся новые рейсы Интерсити+.

Обновленный график «Укрзалізниця» презентовала 28 октября, все известные рейсы пока доступны на сайте железной дороги.

Всего запланировано 58 рейсов по Украине и за границу.

Новые рейсы:

Поезд №65/66 Харьков ― Умань будет ходить через Днепр.

Поезд №266/265 Ковель - Ужгород. Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славске, столицей «солеваров» Дрогобыча и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.

Поезд № 131/132 Запорожье ― Львов будет теперь следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.

Поезд №111/112 Изюм ― Киев. Прямой поезд дальнего сообщения в столицу запускают для жителей героической деоккупированной Харьковщины.

Поезд № 191/192 Краматорск ― Одесса будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Запускается новое экспериментальное соединение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой. Еще три новых сообщения готовятся к запуску в ближайшее время. Поезд № 769/770 будет ходить от Жмеринки до Хутора-Михайловского.

Довоенные рейсы:

№ ¾ Запорожье ― Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;

№ 5/6 Запорожье ― Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 15/16 Харьков ― Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 17/18 Харьков ― Львов продлен до Ужгорода;

№ 21 Харьков ― Львов продлен до Трускавца;

№ 41/42 Днепр ― Львов продлен до Трускавца;

№ 149/150 Кременчуг ― Ивано-Франковск продлен до Ворохты;

№ 45/46 Харьков ― Ужгород ― будет курсировать через Сумы;

№ 7/8 Киев ― Черновцы ― теперь с утренним прибытием в Черновцы в 08:28;

№ 49/50 Киев ― Трускавец будет ходить на 3 часа быстрее и прибывает в 08:45.

График движения Интерсити+ с изменениями

№ 715/716 Киев ― Перемышль ― Киев ускорен на 2 часа в каждом направлении;

№ 705 Киев ― Перемышль ускорен более чем на 3 часа;

№723 Харьков ― Киев ― будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

№ 725 Харьков ― Киев ― будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;

№ 724 Киев ― Харьков ― будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;

№ 708/707 Киев ― Чернигов ― будет отправляться из Киева в 07:43, прибывать в Чернигов в 10:11;

№ 710/709 Чернигов ― Киев ― будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

Кроме того, вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах с наибольшим пассажиропотоком.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество путей – 149,3 км.