Начинается доставка бесплатного топлива в опасные районы 8 прифронтовых областей: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской.

Об этом шла речь на совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук 28 октября.

Помощь в первую очередь будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

С начала следующей недели дрова будут адресно доставлять в домохозяйства в освобожденные общины Херсонской области.

Налажена логистика отправки топливной древесины и в другие области. Три из них, а именно: Николаевская, Днепропетровская и Запорожская - получат более тысячи вагонов дров поездами Укрзализныци. В остальные области в ближайшее время древесина будет доставлена автотранспортом.

Напомним, на обеспечение населения прифронтовых регионов безвозмездной древесиной Правительство выделило почти 563 миллиона гривен.