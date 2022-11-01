За прошедшую неделю в Николаеве строительные бригады зашили окна в 146 многоэтажках, поврежденных в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Также в жилых домах восстановили 14 кровель общей площадью около 160 кв.м. Более 900 кв.м. кровли отремонтировали и в двух учебных заведениях города.

— Напомню, такие работы выполняют городские строительные бригады, подрядчики и коллективы из других городов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Николаеве было повреждено более 850 многоэтажек, из них в 229 домах повреждена крыша. На сегодняшний день нам удалось зашить в окна более 73% домов и отремонтировать почти половину крыш. Работы выполняем каждый день, чтобы успеть подготовить дома горожан к началу отопительного сезона, - написал он.

Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса — прим.).