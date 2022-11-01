На аукционе Виолити продали одну из самых редких монет номиналом в 1 копейку. Покупатель выложил за нее 17 756 гривен.

Об этом свидетельствует страница аукциона.

Монеты номиналом 1 копейка чеканились с 1992 по 2013 год. Стоимость большинства из них равна номиналу, но некоторые имеют определенную нумизматическую ценность, поэтому их можно продать подороже.

Эта разновидность в нумизматических каталогах имеет обозначение 1.35АА.

Ее особенность заключается в ступенчатой верхушке правого верхнего листа на реверсе монеты и маленьких ягодах на лицевой стороне.

Для сравнения, такая же монета с крупными ягодами (1.35АЭ) стоит всего несколько десятков гривен.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины выставило на благотворительный аукцион дорожный знак с направлением «Нах*, снова нах*й и в Россию нах*й».