В четверг, 3 ноября, около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной, на глубине около 146 киломентов.
В Центре отмечают, что последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4.1 и 4.0 (по шкале Рихтера) соответственно.
Напомним, что 31 августа этого года около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение.
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В четверг, 3 ноября, около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной, на глубине около 146 киломентов.
В Центре отмечают, что последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4.1 и 4.0 (по шкале Рихтера) соответственно.
Напомним, что 31 августа этого года около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение.