На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпало рекордное количество снега – почти 3,5 метра, а некоторые сугробы возле нее достигают 6 метров.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

«Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше, чем прошлогодний максимум. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021 года 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года», — говорится в сообщении.

Обычно максимальная годовая высота снежного покрова у станции не превышает 2 метров.

«Так как здесь преобладает ветреная погода, то глубина снежного покрова распределяется неравномерно. Есть обнаженные скалы, на которых снег так и не лег, а есть участки, особенно возле станции, выступающей препятствием на пути ветра, где сугробы под 6 метров. Офисную часть Вернадского замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины», – рассказала метеорологиня украинской экспедиции Анжелика Ганчук.

Ученые прогнозируют, что уровень снега будет еще больше, потому что зима в районе станции стала аномально теплой: средняя температура была лишь немного ниже -2°С.

В результате теплой зимы в атмосфере содержится больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам.