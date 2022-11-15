Во вторник, 15 ноября, общественная организация «300 николаевцев» доставила в Николаевский гериатрический пансионат партию специализированных многофункциональных медицинских кроватей.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОО.

«300 николаевцев» благодарит наших надежных партнеров «Бевар Украина» (Дания) за помощь в выделении большой партии медицинских кроватей для наших пожилых николаевцев. Наша команда долго не могла найти перевозчика, который помог нам доставить эти кровати. Писали в СМИ, повсюду… Но благодаря «Logistics cluster» мы решили этот вопрос. За что мы им очень благодарны! Отдельная благодарность нашему надежному другу из Тернополя, БФ «Тернополь», которые всегда нам помогают», – написали там.