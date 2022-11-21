Для экономии средств николаевский детский городок «Сказка» реорганизуют и присоединят к Николаевскому городскому дворцу культуры и торжественных событий. В связи с этим будут уволены пять работников.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, передают «НикВести».

Как отметила заместитель начальника управления коммунального имущества Николаевского городского совета Татьяна Дмитрова, проект решения разработан с целью рационального использования средств Николаевской городской громады. Оно предполагает сокращение персонала «Сказки» на 5 человек. Будет уволен заместитель директора, главный бухгалтер и начальники секторов.

Также она подчеркнула, что реорганизация детского городка позволить экономить 715 тысяч гривен в год.

— В связи с тем, что «Сказка» не может принимать посетителей в полном объеме. Дополнительного финансирования нет и вообще сегодня становится вопрос оптимизации структуры культурных заведений, — сообщила она.

Начальник городского управления культуры Юрий Любаров отметил, что директор «Сказки» Наталья Дымчишина будет переведена на должность заместителя директора Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий.

– В работе детского городка «Сказка» для горожан ничего не изменится в плохую сторону. Это только административный персонал, – заверил он.

Члены комиссий поддержали решение. Также будут созданы комиссии по реорганизации, которой предоставлены полномочия по подготовке передаточного акта.

Напомним, что посетителей детского городка Сказка теперь встречают обновленные надписи на украинском языке — Сказка. Объект был украинизирован после обращения гражданской инициативы «Бумажный фронт».