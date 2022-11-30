74% украинцев узнают новости из социальных сетей, из них 43% пользуются еще другими источниками.

Об этом свидетельствует Опрос USAID-Internews о потреблении медиа в Украине в 2022 году.

Отмечается, что в 2022 году произошли существенные изменения в потреблении новостей – сократилось потребление ТВ, радио, прессы и интернет-сайтов (больше всего ТВ), а аудитория новостей перешла преимущественно в социальные сети. 49% украинцев используют для новостей несколько видов медиа; если они используют только один источник, то это, как правило, социальные сети.

Количество ежедневно пользующихся Интернетом растет с каждым годом – в 2022 году показатель достиг 85%; а среди молодежи 18-35 лет пользуются Интернетом ежедневно 96%. 82% респондентов используют смартфоны для потребления новость Среди молодежи 18-35 лет этот показатель достигает 92%.

Социальные сети популярнее среди украинцев в возрасте 18-35 лет, новостные сайты — среди тех, кому 35-45 лет, а украинцы старше 46 лет составляют большинство телевизионной аудитории.

Практически все потребители телевизионных новостей знают о телемарафоне «Единые новости», 32% респондентов являются зрителями телемарафона. Среди новостных сайтов потребители предпочитают новостные онлайн-сервисы, такие как Google, ukr.net. 1+1 является как самым популярным телеканалом (62%) для потребления новостей, так и самым популярным сайтом (tsn.ua/1plus1.ua) – 21%).

Telegram в 2022 году стал основной социальной сетью как для коммуникации, так и для потребления новостей, продемонстрировав значительный рост в обеих категориях. Отметим, что при этом самым популярным каналом является «Труха», не соблюдающий журналистские стандарты и рекомендации Минобороны, публикуя непроверенную информацию, места прилетов, обрезая утермарки СМИ.

Facebook сократил охват аудитории и потерял позиции в потреблении новостей. Viber также снизил охват аудитории, но остался стабильным для потребления новостей.

Самый высокий уровень доверия имеют самые популярные новостные источники – около 60% респондентов доверяют новостям в социальных сетях, 54% – национальным новостям онлайн и 48% – новостям национального телевидения. В 2022 году повысился уровень доверия к интернетсайтам – как общенациональным, так и региональным, а также национальному ТВ. В то же время все виды печати ослабили свои позиции, основные причины недоверия – недостаточность фактов и то, что информация не выглядит достоверной.

Опрос проводился в периоды 25.07.2022 - 30.07.2022, 21.09.2022-24.09.2022. Целевая аудитория: Мужчины/Женщины 18-65 лет.

Опрос проводился в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях (в Николаевской и Харьковской областях только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия). Лица, выехавшие за границу, в опросе не участвовали.

Общая выборка: 3250 интервью. Ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.

Напомним, 93% опрошенных украинцев признают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это самая большая поддержка этого утверждения за последние 10 лет.