Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким попал в список блоггеров, за которыми украинцы следят чаще всего.

Об этом свидетельствует Опрос USAID-Internews о потреблении медиа в Украине в 2022 году.

В общей сложности, 74% украинцев потребляют новости в соцсетях. Из них 16% ответили, что чаще всего читают Сергея Притула.

По 10% респондентов следят за Дмитрием Гордоном и Алексеем Арестовичем.

По 4% - за Юрием Бутусовым, Сергеем Стерненко, Владимиром Зеленским и Олегом Ждановым.

3% чаще всего читают Алексея Гончарука, по 2% - Юрия Дудя, Янину Соколову, Игоря Лаченкова (Лачен) и Макса Фрейгина.

По 1% больше всего следят за Виталием Кимом, Романом Цымбалюком, Андреем Луганским, Юрием Швецем, Майклом Щуром и Андреем Полтавой.

Опрос проводился в периоды 25.07.2022 - 30.07.2022, 21.09.2022-24.09.2022. Целевая аудитория: Мужчины/Женщины 18-65 лет.

Опрос проводился в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях (в Николаевской и Харьковской областях только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия). Лица, выехавшие за границу, в опросе не участвовали.

Общая выборка: 3250 интервью. Ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что 74% украинцев узнают новости из социальных сетей, из них 43% пользуются еще другими источниками.