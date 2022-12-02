В сутки ВСУ ликвидировали еще около 650 российских захватчиков. За время полномасштабной войны РФ лишилась уже около 90 тысяч 90 военных.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 90090 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 2916 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5883 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1905 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,

самолетов - 280 (+0) ед,

вертолетов - 262 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1564 (+2),

крылатые ракеты ‒ 531 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 4464 (+23) ед,

специальная техника – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка.