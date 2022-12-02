В сутки ВСУ ликвидировали еще около 650 российских захватчиков. За время полномасштабной войны РФ лишилась уже около 90 тысяч 90 военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка.
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В сутки ВСУ ликвидировали еще около 650 российских захватчиков. За время полномасштабной войны РФ лишилась уже около 90 тысяч 90 военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка.