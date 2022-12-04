Государственный концерн «Укроборонпром» заявил, что переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь «Укроборонпрома» Наталья Сад, передает РБК-Украина.

— Сзади ряд успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под влиянием радиоэлектронной борьбы. После этого мы надеемся, что мы сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года – пытаемся обещания сдержаться, – сказала Наталья Сад.

Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть 75 кг и иметь дальность полета до 1000 км.

Ранее на «Укроборонпроме» заявили, что украинский беспилотник «нормально улетит» уже до конца этого года. Первые испытания «тяжелой машины» были успешно проведены.