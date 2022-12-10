Сервис для изучения иностранных языков Duolingo представил годовую аналитику о поведении учащихся на сервис. Данные базируются на информации о более чем 500 миллионах пользователей сервиса.

Об этом сообщает AIN.ua.

Самым большим трендом 2022 года стал всплеск людей, изучающих украинский язык. Более 1,3 млн человек во всем мире начали учить украинский язык в знак солидарности после начала полномасштабного вторжения.

За шесть месяцев после вторжения количество людей в Германии, которые изучают украинский язык, выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом, на 1615% в Польше и на 1515% в Чехии. Заинтересованность в изучении украинского языка выросла в первые недели после 24 февраля, достигнув пика в конце марта и остается стабильной до конца 2022 года.

Страны с наибольшим ростом людей, изучающих украинский язык в 2022 году:

Ирландия - 2229% Германия - 1651% Польша - 1615% Нидерланды - 1590% Чехия - 1513%

Также украинский изучали в Аргентине, Японии и Вьетнаме и среди соседей Украины. Рост числа изучающих украинский язык в Великобритании также был заметен: украинский поднялся на 20 позиций в рейтинге самых популярных языков, с 37-го в 2021 году до 17-го в 2022 году. В США украинский поднялся с 36-го места в рейтинге до №22 за год.

Duolingo – это одно из самых популярных приложений для изучения языков. Сервис предлагает более 100 бесплатных курсов по изучению более 40 языков.