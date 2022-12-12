Именем лётчика Геннадия Матуляка из Николаевской области названа бывшая улица Генерала Авдеенко в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.

Подполковник Геннадий Матуляк служил в 299 бригаде тактической авиации.

Как сообщалось, 25 февраля 2022 года летчик уничтожил колонну российских оккупантов, однако его самолет был подбит. В этот момент он находился над селом Глебовка.

Если бы Геннадий Матуляк катапультировался, он мог бы выжить, но погибли бы мирные жители. Потому подполковник решил увести самолет от населенного пункта. К сожалению, он не успел вовремя катапультироваться - в самолет попала вторая ракета. Геннадий Матуляк героически погиб. 1 марта президент Владимир Зеленский присвоил Геннадию Матуляку почетное звание Герой Украины посмертно.

Жители села обнаружили его тело рядом с обломками самолета и похоронили. Однако когда населенные пункты под Киевом уволили, тело эксгумировали, чтобы перезахоронить Николаевскую область.