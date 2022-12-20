В Николаеве временно по маршруту общественного транспорта №79 будут курсировать зеленые автобусы КП «Николаевпастранс».
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Маршрут : ул. Никольская, 6 – ул. Олега Григорьева – ул. Галины Петровой – ул. Бузника – просп. Центральный – просп. Богоявленский – просп. Мира – ул. Космонавтов – ул. Троицкая, 67
Обратное направление : ул. Троицкая, 67 – ул. Космонавтов – просп. Мира –просп. Богоявленский – просп. Центральный – ул. Шоссейная – ул. Никольская, 6
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В Николаеве временно по маршруту общественного транспорта №79 будут курсировать зеленые автобусы КП «Николаевпастранс».
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Маршрут : ул. Никольская, 6 – ул. Олега Григорьева – ул. Галины Петровой – ул. Бузника – просп. Центральный – просп. Богоявленский – просп. Мира – ул. Космонавтов – ул. Троицкая, 67
Обратное направление : ул. Троицкая, 67 – ул. Космонавтов – просп. Мира –просп. Богоявленский – просп. Центральный – ул. Шоссейная – ул. Никольская, 6