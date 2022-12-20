В Украину удалось вернуть несовершеннолетнего парня, которого захватчики вывезли из Донецкой области в Россию.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Ко Дню святого Николая случаются чудеса. Вот сегодня такое чудо случилось и у 16-летнего Сергея, который спустя почти 8 месяцев вернулся в Украину после того, как его вывезли в Российскую Федерацию, – написал он.

По словам Лубинца, парень жил вблизи Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра, а ныне – еще и неравнодушные соотечественники, которые готовы ему помогать.

После захвата россиянами родного населенного пункта его, как и многих других детей, вывезли в Донецк, а затем в Россию. Лубинец рассказал, что детский омбудсман россиян Мария Львова-Белова, приезжавшая для «милого общения» с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других увезенных украинских детей – усыновление в российскую семью.

Семья, в которой пришлось быть парню, имела троих собственных детей и уже одну усыновленную. С новой «семьей» Сергей не разговаривал. К счастью, отношение в той семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что ему предстоит вернуться на Родину.

Помощь парень нашел в интернете, рассказал омбудсман. Сергей направил в одном из чатов сообщение, что хочет вернуться в Украину и получил ответ, что ему в этом помогут.

— Вчера его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец-то дома, – добавил Дмитрий Лубинец.

Он заверил, что Офис Уполномоченного позаботится о том, чтобы парень получил надлежащую психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, при необходимости – медицинскую помощь, а также возобновил обучение.

Напомним, по состоянию на июль 2022 года сообщалось, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 46 детей , которых принудительно депортировали в страну-агрессор РФ.