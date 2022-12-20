Тарифы на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона останутся без изменений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.

— Утвердили также порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции, отметил Денис Шмигаль.

По его словам, эти средства пойдут на то, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов.

— Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем, – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что производители тепла будут получать от «Нефтегаза» голубое топливо стоимостью 7,40 гривен за кубометр.