Бойцы очаковского 73 отдельного морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого рассказали об уникальных спецоперациях, которые провели на протяжении полномасштабной войны с Россией.

Видео опубликовали в YouTube-канале Сил спецопераций Украины.

В частности, морские котики показали кадры высадки на остров Змеиный и установку там украинского флага. При этом как только они высадились на Змеиный, по острову был прилет.

Также спецназовцы рассказали, с каким трудом приходится сталкиваться, кроме постоянного риска жизнью.

— Были случаи, когда мы все возвращались во льду, лодки были, как хрустальные, — говорят ребята.

Подразделения морского центра выполняют разные задачи — высаживают разведчиков, эвакуируют людей, патрулируют территории, разминируют акватории и уничтожают российских оккупантов.

— Не раз мы использовали наши лодки для вывода разведывательных групп в районы выполнения задач, для эвакуации военнослужащих, гражданского населения, патрулирования наших районов, — отмечает военный.

Спецназовцы также рассказали о том, как по воде эвакуировали гражданских из-под носа у врага, и не дали мирным гражданам оказаться в оккупации. В частности, однажды гражданские жители собрались в одной из локаций для эвакуации. Враг имел информацию об этом и все же бойцам удалось эвакуировать людей.

Тогда было спасено около 500 мирных жителей, среди которых было много пожилых людей и маленьких детей.

— Был только один случай, заставивший поволноваться. Когда мы забирали гражданское население и среди них было очень много младенцев, маленьких детей. И когда мы загружали их на лодки, отдавали мамочкам, это было очень тронуло, — вспоминает спецназовец.

Напомним, боец ССО рассказал, как его подразделение заходило в деоккупированные Снегиревку и Херсон.