Автошколам представили планы внедрения современных технических средств и новейших технологий в процедуру выдачи водительского удостоверения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

— Автошколы и сервисные центры МВД — это основа для подготовки квалифицированных водителей. Наше сотрудничество очень важно, ведь мы готовим граждан, которые станут полноценными участниками дорожного движения и именно от их подготовки зависит безопасность на дорогах. Ответственность колоссальная. Но мы принимаем вызов и внедряем новейшие технологии в процесс сдачи экзаменов, чтобы они были максимально прозрачными, доступными и эффективными, — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы верификации и доступа к классу для сдачи экзаменов. Что подразумевается? Лицо, сдающее теоретический экзамен, будет заходить в экзаменационный класс, где на входе будет стоять камера. Она будет распознавать лицо кандидата в водители, что позволит направлять лицо на рандомно определенное в Едином государственном реестре МВД рабочее место для сдачи теоретического экзамена.

Что касается верификации, то в будущем граждане смогут самостоятельно фотографироваться на водительские права. Для этого у каждого сервисного центра МВД будет современное оборудование, которое позволит делать это, а для идентификации лица будет использоваться идентификационный код и id-карта.

В то же время теоретический экзамен будет проходить в экзаменационном классе при следующих условиях:

• FACE ID идентификация личности на протяжении всего процесса сборки

• фиксация лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос;

• предотвращение удаленного доступа к рабочим местам;

• контроль за поведением личности;

• видео-фиксация процесса сборки.

Кроме того, планируется вывод видео-камер размещенных на рабочих станциях в классе на рабочее место экзаменатора. Это позволит контролировать весь процесс онлайн.

Изменения также коснутся процесса практической сдачи экзаменов. Автомобили в сервисных центрах МВД будут оснащены видеореестром с четырьмя камерами – спереди, сзади, две проекции салона, внутренний монитор для контроля ракурса и работы видеорегистратора, сигнализирующие датчики и дублирующие педали. Также будет рандомный выбор Единым государственным реестром МВД экзаменаторов и маршрута для принятия практического экзамена.

В частности, экзаменатор будет иметь электронный check-list, face-id кандидата, возможность распознавания номера транспортного средства, автоматическое поступление результатов составления в Единый государственный реестр МВД.

Кроме того, будущим водителям не нужно искать для аренды грузовые авто, авто с прицепами, мотоциклы, если их нет в сервисном центре МВД. Теперь все эти транспортные средства там будут и каждый желающий сможет сдать практический экзамен.