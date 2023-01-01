В 2022 году в Украине прозвучало около 14 870 воздушных тревог.
Об этом сообщили на волонтерском сайте alerts.in.ua.
Наибольшее количество тревог было в Харьковской области - 1558. Наименьшее - в Луганской области (там она включена постоянно). В Киеве звучало 638 тревог.
В Николаевской области за год было 916 тревог.
Для подсчета команда alerts.in.ua использовала данные местных СМИ, Общественного, каналов глав областных администраций, мобильных приложений и других публичных источников. Количество и продолжительность воздушных тревог ориентировочные, ведь в начале российского вторжения, 24 февраля, информации было очень мало и кое-где она была противоречивой.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В 2022 году в Украине прозвучало около 14 870 воздушных тревог.
Об этом сообщили на волонтерском сайте alerts.in.ua.
Наибольшее количество тревог было в Харьковской области - 1558. Наименьшее - в Луганской области (там она включена постоянно). В Киеве звучало 638 тревог.
В Николаевской области за год было 916 тревог.
Для подсчета команда alerts.in.ua использовала данные местных СМИ, Общественного, каналов глав областных администраций, мобильных приложений и других публичных источников. Количество и продолжительность воздушных тревог ориентировочные, ведь в начале российского вторжения, 24 февраля, информации было очень мало и кое-где она была противоречивой.