В структуру управления здравоохранения Николаевского городского совета входит 21 медицинское учреждение. В 2022 году 16 из них пострадали в результате обстрелов российскими военными. В течение года больницы города продолжали принимать пациентов.

Об этом рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

— Мы за время полномасштабного вторжения Российской Федерации пролечили 4504 раненых, всего в наших учреждениях здравоохранения. Из них только 635 – это гражданские граждане, все остальные – это военные, – рассказывает Ирина Шамрай.

Также с начала 2022 года медики города приняли более 1500 родов, лечили больных COVID-19 и другими заболеваниями.

Благодаря пакетам, заключенным с Национальной Службой здоровья Украины в 2022 году, на содержание городских медицинских учреждений было направлено около одного миллиарда гривен. Даже покупали новое оборудование.

— Мы открыли буквально на днях ПЦР-лабораторию новую, которая поможет нам диагностировать около 30 различных инфекционных заболеваний. Мы установили компьютерный томограф в одном из наших заведений, которое уже около 400 обследований провело. И это самое современное оборудование было закуплено за средства государства», - говорит Ирина Шамрай.

Наибольшие повреждения получила больница скорой медицинской помощи. Первого августа по территории больницы попали две ракеты С-300.

— Ну, я рано утром приехал – комендантский час был. Ужас, повсюду обломки, грязно, пыль, люди испуганы. То есть страшно было в этом здании, когда окна — все вылетело, везде обломки стен, окон, аппаратуру нам частично побило нашу, реанимационную то есть, — описывает обстрел заведующий анестезиологически-реанимационным отделением Дмитрий Федоренко.

Никто серьезно не пострадал. Но были повреждены все операционные и разрушен новый травмпункт. По словам Ирины Шамрай его восстановления ожидают спонсорскую помощь.

— Две недели нам хватило для возобновления работы операционных блоков. Весь незанятый персонал выходил и вместе со строителями занимался очисткой территории, восстановлением, уборкой территории, – рассказывает директор больницы Александр Демьянов.

По словам Александра Демьянова, после 24 февраля из 700 штатных работников по состоянию на первое января 2023 года осталось почти 600. Первое массовое поступление пострадавших в больницу было 27 февраля, тогда за три часа врачи приняли 76 человек.

– Сначала оставались на работе – у меня медперсонал по несколько суток подряд. Потому что просто не могли справиться, если остается, как обычно, три врача. Оставались медсестры, средний медперсонал, младший медперсонал оставался. Лично я первые три месяца жил на работе, – говорит Дмитрий Федоренко.

Кроме больницы скорой медицинской помощи, больше всего пострадали больницы №5 и №3, вторая детская городская больница и четвертый Центр первичной медико-санитарной помощи. В общей сложности было выбито более 1500 окон, более 300 дверей. На ремонт зданий из городского бюджета направлено более 14 миллионов гривен. В то же время ни одно заведение ни на день не прекращало работу.