На Снегиревщине установили местонахождение пыточной российских захватчиков.

Об этом сообщили в СБУ и прокуратуре Николаевской области.

Отмечается, что пыточная была размещена на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

В ней окупанты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.

— Из людей пытались выбить адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер, — отметили в СБУ.

Во время осмотра застенчивые правоохранители обнаружили «орудие» пыток.

Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц российских оккупантов, причастных к военным преступлениям.

10 ноября ВСУ уволили Снигиревку в Николаевской области. 8 месяцев город контролировали русские военные. Все это время горожане, говорят, жили под обстрелами без воды и газа. Журналисты проекта Радио Свобода Крым. Реалии побывали в освобожденной Снегиревке, пообщались с людьми, пережившими оккупацию, и теми, кто уже вернулся в родной город.