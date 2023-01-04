В канун Нового года Кабинет министров принял новый порядок организации и ведения военного учета в Украине.

Соответствующее постановление под №1487 обнародовано на сайте Кабмина.

Согласно приложениям, большинство норм военного учета остались без изменений, но есть несколько новшеств.

Впрочем, отныне в Украине военный учет приобретает различные виды: персонально-качественный, персонально-первичный и персональный. Первый будут вести военкоматы, второй – органы местной власти, а третий – предприятия, учреждения, государственные органы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный.

Кроме того, военный учет делят на общий и специальный. В общем учете будут те военнообязанные, которые не имеют брони, а в специальном - имеющие бронь. На военный учет также начнут брать годом ранее - с 16 лет.

При этом военнообязанные смогут передавать данные военкоматам через портал «Действие», например, по изменению места жительства.

Также военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Все остальные могут сделать это по желанию.