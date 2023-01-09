Суд назначил 8,5 тысяч гривен штрафа за разжигание религиозной розни ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йову Смакоуза.

Об этом сообщает Захід.net со ссылкой на приговор суда

Подозрение по этому делу священнослужитель получил в декабре 2022 года. Тогда он из анонимного аккаунта распространил на странице в Facebook сообщение, которым заинтересовалась Служба безопасности Украины.

В приговоре нет цитат из этого сообщения, известно лишь, что лингвистическая экспертиза установила в нем признаки разжигания религиозной розни. Отмечается, что Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, а затем получил не суровое наказание.

Священнослужитель признал себя виновным и согласился на оговоренное сторонами наказание.

Заседание по этому делу прошло 4 января. Как говорится в приговоре Кременецкого райсуда, судья Наталья Шульгач утвердила соглашение и признала Смакоуза виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной розни), назначив ему 8,5 тыс. грн штрафа.

Кроме того, священник должен заплатить 9 тысяч гривен за проведённые экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что из акон по переименованию УПЦ (МП) с указанием Русской православной церкви действовал и действует сейчас, а Конституционный суд недавним решением подтвердил, что этот документ не нарушает Конституцию. Однако пока есть стопор со стороны решения ликвидированного Окружного административного суда Киева.

Ранее сообщалось, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству.