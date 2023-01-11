В Николаевской области в среду, 11 января, возможны аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за шквального ветра.

Об этом сообщает « Николаевоблэнерго ».

— Шквальный ветер не утихает и уже успел натворить беду. Есть обрывы воздушных линий, поэтому возможны аварийные и экстренные отключения (не путать с почасовыми – они тоже действуют по графику!), - говорится в сообщении